Salta in aria il bancomat Bpm a Peschici | è il quarto assalto messo a segno dall' inizio dell' anno

Nella notte a Peschici, ignoti hanno fatto esplodere e danneggiato il bancomat della filiale Bpm in corso Garibaldi. Questo episodio rappresenta il quarto assalto ai danni della stessa banca dall'inizio dell’anno, suscitando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili e garantire la sicurezza nella zona.

Boato nella notte, a Peschici, dove ignoti hanno fatto saltare in aria il bancomat della filiale Bpm in corso Garibaldi, in pieno centro. Il fatto è successo nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio, intorno alle 4: l'esplosione, avvenuta verosimilmente con la classica ‘marmotta’, è stata.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

