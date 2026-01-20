Salta in aria il bancomat Bpm a Peschici | è il quarto assalto messo a segno dall' inizio dell' anno
Nella notte a Peschici, ignoti hanno fatto esplodere e danneggiato il bancomat della filiale Bpm in corso Garibaldi. Questo episodio rappresenta il quarto assalto ai danni della stessa banca dall'inizio dell’anno, suscitando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili e garantire la sicurezza nella zona.
Boato nella notte, a Peschici, dove ignoti hanno fatto saltare in aria il bancomat della filiale Bpm in corso Garibaldi, in pieno centro. Il fatto è successo nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio, intorno alle 4: l'esplosione, avvenuta verosimilmente con la classica ‘marmotta’, è stata.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Fine e inizio anno sotto il segno del sole, ma l’aria fredda che arriva dall’Artico porta giù le temperatureL’ultimo periodo dell’anno e l’inizio del nuovo anno sono caratterizzati da un clima prevalentemente stabile su tutta Italia, Umbria inclusa.
Leggi anche: Tre boati nella notte: assalto al bancomat Bpm di Cascina
Wine&Siena al Santa Maria. Masterclass e visite guidate - Sarà l’occasione anche per ammirare uno dei luoghi più belli del territorio. msn.com
Esplosività, controllo, coraggio. Un attimo sospeso tra terra e aria. Qui non si salta per volare, si salta per andare più in alto di ieri. #FallSeriesThrowdown #AllIn #Power #CrossFitCompetition #NoLimits - facebook.com facebook
Doppia esplosione nella notte a Triggiano, salta in aria il bancomat della banca BdM: banda in fuga - FOTO x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.