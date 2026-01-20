Salta in aria il bancomat Bpm a Peschici | è il quarto assalto messo a segno dall' inizio dell' anno

Nella notte a Peschici, ignoti hanno fatto esplodere e danneggiato il bancomat della filiale Bpm in corso Garibaldi. Questo episodio rappresenta il quarto assalto ai danni della stessa banca dall'inizio dell’anno, suscitando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili e garantire la sicurezza nella zona.

Esplosività, controllo, coraggio. Un attimo sospeso tra terra e aria. Qui non si salta per volare, si salta per andare più in alto di ieri. #FallSeriesThrowdown #AllIn #Power #CrossFitCompetition #NoLimits - facebook.com facebook

Doppia esplosione nella notte a Triggiano, salta in aria il bancomat della banca BdM: banda in fuga - FOTO x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.