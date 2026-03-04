Raffica di controlli della Locale a Bari su degrado e rifiuti | centinaia di multe da inizio anno

A Bari, dalla fine di gennaio a fine febbraio, la Polizia Locale ha effettuato numerosi controlli sul territorio, concentrandosi su degrado e gestione dei rifiuti. Nel periodo sono state elevate 210 multe per conferimento scorretto dei rifiuti, secondo il report ufficiale diffuso dal Comune. Le verifiche hanno interessato diverse zone della città, con l’obiettivo di contrastare l’abbandono di rifiuti e il degrado ambientale.

Il report delle attività dei vigili, diffuso dal Comune, comprende le verifiche effettuate dal 1° gennaio al 28 febbraio di quest'anno Da inizio 2026, a Bari, sono state elevate 210 sanzioni per conferimento dei rifiuti. E' quanto si legge nel report delle attività della Polizia Locale, diffuso dal Comune, che comprende i controlli effettuati dal 1° gennaio al 28 febbraio di quest'anno. Nel dettaglio, trentasette sanzioni sono state elevate per conferimento fuori orario, altrettante per mancata raccolta differenziata (tra privati, pubblici esercizi e attività commerciali), 8 per deposito irregolare di materiali vari su sede stradale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Rifiuti gettati per strada, raffica di controlli a Bari: elevate 311 sanzioni da inizio annoIn via Amendola, nel quartiere San Pasquale, è stata scoperta una donna alla guida di un'autovettura contenente numerosi sacchetti di rifiuti...

