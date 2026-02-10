Consiglio on line sull’alluvione | Così si tagliano fuori gli anziani

Il consiglio di municipio sull’alluvione si svolge questa volta online, ma molti cittadini si lamentano. La decisione di fare l’incontro da remoto rende più complicato il confronto e rischia di escludere gli anziani, che spesso hanno difficoltà con le tecnologie. La riunione, richiesta dopo l’incontro con il commissario Curcio più di un mese fa, avrebbe bisogno di essere in presenza per coinvolgere davvero tutta la comunità.

" L'alluvione ha segnato profondamente tanti nostri concittadini. Anche per questo motivo il consiglio di municipio che abbiamo richiesto per relazionarci sull'incontro con il commissario Curcio, tenutosi ormai più di un mese fa, meriterebbe di svolgersi in presenza: la scelta di effettuarlo da remoto rischia soltanto di rendere più difficile il confronto e limitare di conseguenza il coinvolgimento dell'intera cittadinanza". Così Evelin Cavallin, vicepresidente di municipio di Crespellano, spiega la sua presa di posizione in merito all' incontro online fissato per il prossimo 13 febbraio, rivendicando ancora una volta la sua contrarietà.

