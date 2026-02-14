Como parcheggio a pagamento | rimozioni improvvise e multe salate per gli ignari automobilisti

Sabato 14 febbraio 2026, molti automobilisti a Como hanno scoperto troppo tardi che le auto parcheggiate senza aver pagato rischiavano la rimozione, causando loro multe salate e perdita di tempo. La confusione si è creata perché le segnalazioni non erano chiare e il sistema di pagamento risultava complicato. Diversi cittadini si sono trovati a dover affrontare spese impreviste e lunghe attese per recuperare i veicoli rimossi.

Parcheggio a Como, Disagi e Costi Salati: Una Mattinata di Frustrazione per gli Automobilisti. Como è stata teatro di una mattinata di disagi per numerosi automobilisti sabato 14 febbraio 2026, a causa di rimozioni di veicoli non adeguatamente segnalate e di un sistema di pagamento che ha creato ulteriori difficoltà. Molti utenti si sono visti costretti a pagare 172 euro per riavere le proprie auto, sollevando interrogativi sulla chiarezza delle informazioni fornite e sull'efficienza del servizio di parcheggio in città, soprattutto in occasione di eventi come le partite di calcio.