Moviola Inter-Juventus Calvarese | Rosso inesistente per Kalulu E sul rigore …

Anche l'ex arbitro Giampaolo Calvarese ha parlato del grossolano errore di La Penna durante Inter-Juventus 3-2, fortemente condizionata dal rosso inesistente sventolato a fine primo tempo a Pierre Kalulu. Ecco la moviola di Calvarese per 'Tuttosport': "Parliamo ovviamente del secondo cartellino giallo, inesistente, per Pierre Kalulu: il fallo su Bastoni non c’è. Nessun contatto basso, forse una lievissima pizzicata della maglia, che però non si allarga". Calvarese giustamente ricorcda che: "Al momento la tecnologia non può intervenire in questi casi. Un errore grave dell’arbitro, anche perché sarebbe stato il secondo giallo per Bastoni, che era già ammonito". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Durante il secondo Derby d’Italia di questa stagione, Kalulu ha ricevuto un rosso che molti giudici sportivi considerano ingiusto, ma il VAR non è intervenuto.

La partita tra Juventus e Milan si accende a causa dell’espulsione di Kalulu, che la maggior parte degli spettatori giudica ingiusta.

