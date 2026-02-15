Moviola Inter-Juventus Calvarese | Rosso inesistente per Kalulu E sul rigore …
Giampaolo Calvarese, ex arbitro, ha analizzato la partita Inter-Juventus e ha criticato la decisione di assegnare un rosso a Kalulu, che definisce inesistente. La sua analisi si concentra sul fatto che l’arbitro La Penna ha commesso un errore evidente, mentre sul rigore non ha espresso giudizi definiti. Durante la partita, Kalulu ha subito un tackle che molti giudicano falloso, ma l’arbitro ha mostrato il cartellino rosso. Calvarese spiega che l’intervento non meritava l’espulsione e sottolinea come questa decisione abbia influito sull’andamento della gara.
Anche l'ex arbitro Giampaolo Calvarese ha parlato del grossolano errore di La Penna durante Inter-Juventus 3-2, fortemente condizionata dal rosso inesistente sventolato a fine primo tempo a Pierre Kalulu. Ecco la moviola di Calvarese per 'Tuttosport': "Parliamo ovviamente del secondo cartellino giallo, inesistente, per Pierre Kalulu: il fallo su Bastoni non c’è. Nessun contatto basso, forse una lievissima pizzicata della maglia, che però non si allarga". Calvarese giustamente ricorcda che: "Al momento la tecnologia non può intervenire in questi casi. Un errore grave dell’arbitro, anche perché sarebbe stato il secondo giallo per Bastoni, che era già ammonito". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Moviola Inter Juventus: rosso inesistente per Kalulu ma ecco perché il VAR non è intervenuto
Durante il secondo Derby d’Italia di questa stagione, Kalulu ha ricevuto un rosso che molti giudici sportivi considerano ingiusto, ma il VAR non è intervenuto.
Espulsione Kalulu, Juventus in dieci prima dell’intervallo: il rosso appare inesistente. Errore grave di La Penna
La partita tra Juventus e Milan si accende a causa dell’espulsione di Kalulu, che la maggior parte degli spettatori giudica ingiusta.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
