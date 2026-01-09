Calvarese, con oltre 150 partite in Serie A, analizza l’utilizzo del Var nel calcio italiano. Nel suo intervento, mette in guardia sui rischi di una moviola in campo, sottolineando l’importanza di un’applicazione equilibrata e accurata della tecnologia arbitrale. La sua esperienza offre spunti utili per comprendere meglio le sfide e le criticità di uno strumento che sta rivoluzionando il calcio moderno.

"> Oltre 150 partite dirette in Serie A e uno sguardo sempre attento sulle dinamiche arbitrali. Gianpaolo Calvarese non ha bisogno di presentazioni quando si parla di regolamento e interpretazioni, e non sorprende che abbia osservato con particolare attenzione gli episodi che hanno segnato l’inizio del 2026 calcistico. In un’intervista rilasciata a Il Mattino, l’ex direttore di gara ha espresso forti perplessità sull’attuale utilizzo del Var. Secondo Calvarese, ciò che oggi funziona meno è la soglia di intervento della tecnologia. «È poco comprensibile e ondivaga», spiega, sottolineando come le ultime On Field Review stiano generando confusione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Calvarese e il Var: «Così si rischia la moviola in campo»

Leggi anche: Calvarese: «Il Var non diventi la moviola in campo, gli arbitri devono seguire il loro istinto»

Leggi anche: Roma-Udinese, la moviola di Calvarese: Collu si perde il rigore, il Var lo salva

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

CALVARESE ARBITRI Serie A, Calvarese: “Gli arbitri oggi aspettano il VAR. Il regolamento da solo non basta” - Secondo Calvarese, il nodo principale resta la soglia d’intervento del VAR, un tema complesso e mai davvero chiarito ... statoquotidiano.it