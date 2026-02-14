Arrestato Giuseppe De Domenico la scorribanda tra i ristoranti dell’ex campione di kickboxing

Giuseppe De Domenico, ex campione di kickboxing, è stato arrestato dopo aver messo a segno una serie di furti nei ristoranti di Rimini e Riccione. La notte scorsa, tra Miramare e la Perla Verde, una coppia di uomini di 34 e 44 anni ha colpito ripetutamente, rubando soldi e attrezzature. I carabinieri della compagnia di Riccione hanno intercettato i due uomini all’alba, dopo averli sorpresi nelle loro azioni.

Rimini, 14 febbraio 2026 – Notte di furti tra Rimini e Riccione. Tra Miramare e la Perla verde, nel giro di poche ore, due ristoranti sono finiti nel mirino di una coppia di italiani di 34 e 44 anni, sospettati di essere gli autori dei colpi messi a segno durante la notte e fermati all'alba dai carabinieri della compagnia di Riccione. Tra gli arrestati c'è Giuseppe De Domenico, che nei mesi scorsi era finito nei guai per una serie di furti ai danni di hotel e ristoranti sempre tra Rimini e Riccione. La parabola discendente del campione di kickboxing. La sua storia aveva colpito anche per il passato sportivo: era stato un atleta di kickboxing e Muay Thai, arrivando a conquistare un titolo europeo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arrestato Giuseppe De Domenico, la scorribanda tra i ristoranti dell'ex campione di kickboxing