Classic Motors Al via il weekend dei motori d’epoca

Inizia oggi ad Arezzo il weekend dedicato ai motori d’epoca con Arezzo Classic Motors. La manifestazione, in programma fino a domani presso Arezzo Fiere, presenta una selezione di auto e moto storiche, ricambi e modellismo. Un’occasione per appassionati e collezionisti di scoprire e approfondire il patrimonio motoristico del passato in un contesto dedicato alla cultura e alla storia dei veicoli d’epoca.

Si apre oggi la due giorni di Arezzo Classic Motors, il salone dedicato ad auto e moto d'epoca in programma oggi e domani ad Arezzo Fiere con auto, moto, ricambi, modellismo. Due giorni per un pubblico di appassionati con nuove tematiche, club storici, supersportive e un racconto sempre più corale che soddisfa appassionati e famiglie. La Polizia di Stato parteciperà al salone, potranno essere ammirati veicoli che hanno fatto la storia della Polizia dagli anni '50 sino agli anni '70 del secolo scorso. Per gli amanti delle prestazioni estreme, Rse Italia allestirà un'area con supersportive iconiche e uno spazio dedicato ai simulatori di guida pista e rally, per vivere l'esperienza della velocità in prima persona.

