MotoGP Marco Bezzecchi | Giornata positiva mancava qualcosa per il podio

Nel Gran Premio del Brasile 2026, la Sprint Race si è conclusa con la vittoria di Marc Marquez, secondo evento del Mondiale 2026. Marco Bezzecchi ha chiuso la gara con una prestazione positiva, anche se ha dichiarato che mancava qualcosa per conquistare il podio. La gara si è svolta su un circuito che ha visto diversi scatti e cambi di posizione tra i piloti.

Si conclude con la vittoria di Marc Marquez la Sprint Race del Gran Premio del Brasile 2026, secondo appuntamento del Mondiale 2026. Sul circuito di Goiania dedicato ad Ayrton Senna, risolti i problemi sul rettilineo, la spagnolo ha dato dimostrazione della sua esperienza conquistando un successo importante soprattutto in vista della gara lunga di domani. Il campione del mondo in carica, dopo un inizio di studio, ha preso il ritmo giusto e nel finale ha sorpassato Fabio di Giannantonio, secondo all’arrivo (+0.213). Completa il podio l’Aprilia di Jorge Martin (+3.587) che ritrova un risultato importante dopo periodi negativi. Lo spagnolo ha sfruttato un errore di Marco Bezzecchi, solo quarto al traguardo (+4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Marco Bezzecchi: “Giornata positiva, mancava qualcosa per il podio” Articoli correlati MotoGp, in Thailandia trionfa Bezzecchi. Acosta e Fernandez completano il podio. Fuori Marc MarquezUna vittoria mai in discussione per Marco Bezzecchi (Aprilia), che ha conquistato la gara inaugurale del Motomondiale sul circuito di Buriram, in... Leggi anche: MotoGP, Marco Bezzecchi: “Ho fatto un errore, ma volevo dare il massimo” Una selezione di notizie su Marco Bezzecchi Temi più discussi: MotoGP, Bezzecchi fuori dai primi dieci: Qualcosa non ha funzionato; Pioggia a metà turno: svetta Johann Zarco, Marco Bezzecchi in Q1; MotoGP, Acosta svetta in Brasile su pista umida. Bezzecchi risale nel finale delle FP1; LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Bezzecchi sfida Marquez tra qualifiche e Sprint. MotoGP, Bezzecchi: Nella Sprint mi è mancato il passo per il podioMotoGP: E' stata comunque una giornata positiva se si pensa che venerdì pomeriggio ero 20°. La gomma per il GP? Non ho ancora deciso, ma credo che la soft possa resistere. In generale sono fiducioso ... gpone.com MotoGP | GP Brasile Day 1, Bezzecchi: Qualcosa non ha funzionatoGiornata difficile all'Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna per Marco Bezzecchi, con il vincitore della gara domenicale di Buriram addirittura fuori dalla provvisoria Q2 (dovrà passare da ... motograndprix.motorionline.com Marc Marquez (Ducati) ha vinto la gara Sprint del Gp del Brasile, seconda tappa del Mondiale MotoGp. Sul circuito di Goiania, lo spagnolo ha preceduto Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e le Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, rispettivamente t facebook Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46 ha conquistato la pole position nel weekend della MotoGp in Brasile nell'Autódromo Internacional de Goiânia - Ayrton Senna. Seconda l'Aprilia di Marco Bezzecchi che ha preceduto la Ducati ufficiale del campione d x.com