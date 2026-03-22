MotoGP Marc Marquez trionfa nella sprint del GP del Brasile

Durante il Gran Premio del Brasile a Goiânia, lo spagnolo Marc Marquez ha vinto la sprint, superando all'ultimo momento Di Giannantonio e conquistando il primo posto. Sul podio si è piazzato anche Martin. La gara si è svolta con questa sequenza di eventi, senza ulteriori dettagli sulle dinamiche o motivazioni.

Alle spalle di Márquez chiude Fabio Di Giannantonio, partito dalla pole position e superato nel finale dopo aver a lungo guidato la gara. Completa il podio Jorge Martín, protagonista di una prova consistente in sella alla sua Aprilia. Ai piedi del podio si piazza Marco Bezzecchi, seguito da Ogura e Fabio Quartararo. Settima posizione per Álex Márquez, davanti a Francesco Bagnaia. Chiudono la top ten Acosta e Moreira. Nonostante il successo di Márquez, la classifica mondiale resta guidata da Pedro Acosta, che mantiene la leadership con appena due punti di vantaggio su Bezzecchi. Un margine minimo che conferma quanto il campionato sia ancora apertissimo e destinato a regalare spettacolo nelle prossime gare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - MotoGP, Marc Marquez trionfa nella sprint del GP del Brasile Articoli correlati Gp del Brasile di MotoGp, Marc Marquez vince la gara Sprint: lo spagnolo torna a vincereGoiania, 21 marzo 2026 – Marc Marquez vince la gara Sprint del Gp del Brasile di MotoGp. Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Brasile 2026: Marc Marquez precede Di Giannantonio, quarto BezzecchiIl successo è andato allo spagnolo Marc Marquez, che ha preceduto l’azzurro Fabio Di Giannantonio, scattato in pole ma beffato dall’iberico. MotoGP, Pedro Acosta commenta il duello con Marc Marquez nella Sprint del GP della Thailandia Contenuti utili per approfondire Marc Marquez Temi più discussi: MotoGp del Brasile: Marc Marquez vince la Gara Sprint davanti a Di Giannantonio; MotoGp in Brasile, Marquez trionfa nella Sprint Race; Motogp, Marc Marquez vince sprint: secondo Di Giannantonio; MotoGP Brasile: si apre un cratere sul rettilineo, rinviata la Sprint di 20 minuti. Marquez trionfa nella Sprint in Brasile: prima vittoria stagionale per il catalanoMarc Marquez ha firmato una vittoria di prestigio nella Sprint del Gran Premio del Brasile 2026, la seconda tappa del Mondiale MotoGP, dimostrando una rimonta decisa sulla nuova e impegnativa pista di ... it.blastingnews.com Marc Marquez: Vincere la Sprint in Brasile era importante, ma non mi sento al top sulla DucatiMarc Marquez da campione si è imposto nella Sprint Race di Goiânia (Brasile), secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Il campione del mondo in ... oasport.it Marc Marquez torna alla vittoria ma deve combattere con Di Giannantonio, autore della pole e di una gara da protagonista. Torna anche Martin che batte Bezzecchi, poi Ogura, Quartararo, Alex Marquez, Bagnaia e Acosta che chiude il gruppo degli uomini a p facebook Marc Marquez dopo la vittoria nella Sprint: "Mi sono ritrovato, ma con questo Di Giannantonio non è stato facile" #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #BrazilianGP #MarcMarquez x.com