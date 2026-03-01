MotoGp le pagelle della Thailandia | Bez padrone Bagnaia parte in salita Marc Marquez cede alla sfortuna

Durante il Gran Premio in Thailandia, Marco Bezzecchi ha conquistato la vittoria in solitaria, dimostrando grande determinazione e controllo. Francesco Bagnaia ha avuto un avvio difficile e ha dovuto affrontare una gara in salita. Marc Marquez, invece, si è trovato a dover fare i conti con un episodio sfortunato che ha compromesso la sua performance. La corsa si è conclusa con queste evidenze.

Buriram (Thailandia), 1 marzo – Marco Bezzecchi 10. Vittoria in solitaria. A testa bassa e senza concedere niente agli avversari. Cancella il contraccolpo psicologico dopo la caduta nella Sprint e mette la firma sul contratto che lo nomina vero anti-Marquez. Ci farà divertire il Bez e fate in fretta a prenotare i biglietti per lo spettacolo che offrirà nel 2026. Pedro Acosta 9. Corsa da fenomeno. Combatte con chiunque intuisce potrebbe togliergli la possibilità di ottenere il massimo. Leone di razza. Jorge Martin 8. Scintille da campione ritrovato quando incrocia Marquez e Pedro. Ha dentro una voglia di rivalsa micidiale. Bentornato Jorge. Raul Fernandez 8.