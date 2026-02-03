Questa mattina a Sepang sono ripresi i test ufficiali con i piloti in pista. Marini e Bezzecchi fanno segnare tempi discreti, mentre Bagnaia fatica un po', con qualche problema di grip sulla pista asciutta. L’atmosfera resta concentrata, i team cercano di mettere a punto le moto in vista dell’inizio del campionato, previsto per domenica 1 marzo a Buriram. Le prove proseguiranno ancora nei prossimi giorni, ma già si capisce come le sfide non saranno semplici.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.59 Ricordiamo che il Mondiale scatterà domenica 1 marzo a Buriram. In totale sono previste 22 competizioni, l’ultima tappa è prevista il 22 novembre in Spagna a Valencia. 7.56 Solo la MotoGP è presente a Sepang per i test. Moto2 e Moto3 prepareranno l’opening round in Thailandia con delle sessioni collettive tra Portimao (Portogallo) e Jerez (Spagna). 7.53 In attesa del 2026 c’è chi guarda già al 2027. Nella giornata di ieri è arrivata la conferma di Aprilia per Marco Bezzeecchi, il romagnolo ha firmato un accordo pluriennale con la compagine tricolore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: bene Marini e Bezzecchi, inizio non semplice per Bagnaia

Approfondimenti su MotoGP Test Sepang

Questa mattina a Sepang gli ultimi test ufficiali prima della stagione hanno portato in pista i principali piloti italiani e internazionali.

Questa mattina a Sepang sono iniziati i test della MotoGP.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

TGPOne Sepang day 1: Honda e Quartararo non aspettano

Ultime notizie su MotoGP Test Sepang

Argomenti discussi: MotoGP in pista per i test: tempi e novità LIVE da Sepang; IN DIRETTA: il test di Sepang minuto per minuto; MotoGP 2026. Test-Shakedown di Sepang (29, 30 e 31 gennaio) - LIVE; Test MotoGP 2026 a Sepang, il calendario con gli orari italiani delle 3 giornate e dove seguirli in tv.

LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Alex Marquez precede Marini e Bezzecchi. 17° BagnaiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.56 Solo la MotoGP è presente a Sepang per i test. Moto2 e Moto3 prepareranno l'opening round in Thailandia con ... oasport.it

MotoGP, test di Sepang: risultati e tempi in diretta LIVE dalla MalesiaLuca Marini e Joan Mir al momento hanno toccato il massimo della velocità in pista arrivando con la loro Honda a 342,8 km/h. In fondo alla classifica ci sono invece tutte le Yamaha V4, che pagano dai ... sport.sky.it

LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: scatta il Day-1! Bagnaia spera di cancellare il 2025… - x.com

The #SepangTest starts today and you can follow all the action FOR FREE! Subscribe to #VideoPass and enjoy pre-season test coverage! https://motogp.io/3BGSEgD #MotoGP - facebook.com facebook