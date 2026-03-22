Durante la Sprint Race del GP del Brasile, tenutasi all’Autódromo Internacional de Goiânia, Francesco Bagnaia ha concluso in nona posizione. Il pilota ha dichiarato che avrebbe potuto lottare per il podio, ma si trovava troppo indietro in classifica. La gara ha visto alcuni sorpassi e cambi di posizione, con Bagnaia che ha mantenuto un passo competitivo fino alla fine.

Francesco Bagnaia non è andato oltre la nona piazza in occasione della Sprint Race del GP del Brasile, secondo atto del Motomondiale 2026 di MotoGP in fase di svolgimento presso l ‘Autódromo Internacional de Goiânia. Una gara corta che ha purtroppo confermato le attuali difficoltà del ducatista, rimasto attardato fin dalla qualifica e quindi impossibilitato a lottare per il vertice, così come confermato dal diretto interessato una volta arrivato ai microfoni di Sky Sport Italia: “ Abbiamo scelto la media perché dai dati, da quello che mi è stato consigliato, sembrava potesse essere la scelta giusta e onestamente in gara non mi sono trovato in difficoltà con la gomma dietro, anzi; è stata molto costante – ha detto “Pecco” – Forse i primi due o tre giri la soft mi avrebbe aiutato un po’ di più, ma non è stato quello il problema. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Francesco Bagnaia: “Si poteva lottare per il podio, ma ero troppo indietro”

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