motogp bezzecchi trionfa in brasile

Doppietta Aprilia e due italiani sul podio nel Gran premio del Brasile di MotoGp. Marco Bezzecchi domina e taglia il traguardo per primo davanti al compagno di scuderia Jorge Martin e a Fabio Di Giannantonio. Solo quarto il campione del mondo in carica Marc Marquez. Iran, Teheran minaccia gli Usa: "Pronti a chiudere completamente Stretto di Hormuz se centrali elettriche saranno attaccate" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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