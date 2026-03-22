Dopo il trionfo in Thailandia, l’Aprilia riesce a fare ancora meglio, mettendo due centauri sui primi due gradini del podio nel Gran Premio del Brasile accorciato di otto giri per le condizioni precarie del tracciato di Goiania. Dopo il secondo posto nelle qualifiche, Marco Bezzecchi parte alla grande dimostrando che, almeno in questo momento, ne ha più di tutti. Alle sue spalle il ducatista Fabio Di Giannantonio battaglia a lungo con il campione del mondo Marc Marquez. Entrambi, però, vengono beffati dal rinato Jorge Martin, che si lancia all’inseguimento del compagno di team. Il cannibale spagnolo deve accontentarsi del quarto posto, rischiando nel finale di perdere la posizione nei confronti dello scatenato Ogura e del fratello Alex. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - MotoGp, Bezzecchi trionfa anche in Brasile. Doppietta Aprilia, terzo Di Giannantonio

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Bezzecchi trionfa in MotoGP in Brasile, doppietta ApriliaIl romagnolo precede Jorge Martin e vola in vetta al Mondiale, terzo Di Giannantonio.

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