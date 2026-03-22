MotoGP Bezzecchi | gara da dominatore Highlights del GP Brasile

MotoGP, gli highlights del GP Brasile. Marco Bezzecchi ha dominato e vinto la seconda gara della stagione bissando il trionfo in Thailandia. Completano il podio Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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