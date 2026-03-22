Vittoria e primato nel Mondiale in Moto3: Maximo Quiles fa bottino pieno nel GP del Brasile. Lo spagnolo, festeggiato dal mentore Marc Marquez, sfrutta l’errore di David Almansa che lo aveva beffato tre settimane fa in Thailandia. Poi, dopo una bandiera rossa e il secondo via, l’alfiere Ktm batte l’argentino Marco Morelli. Il podio fa sorridere sicuramente Jorge Martinez, proprietario del team Aspar, capace di monopolizzare i primi due posti. Terza piazza per Veda Pratama. Il pilota Honda regala all’Indonesia il primo podio in Moto3. Quarto Alvaro Carpe davanti a Guido Pini, il migliore tra gli italiani. Joel Esteban non vanifica la pole e prende il comando, ma, quando si conclude il primo dei 24 giri, sorridono gli argentini Valentin Perrone e Marco Morelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Moto3 Brasile: dominio Quiles, cade Almansa. Pratama, podio storico per l'Indonesia

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