Morto l’armatore Lucio Di Giovanni stroncato da un infarto

(Adnkronos) – Lucio Di Giovanni, storico armatore, è morto a Pescara. E' stato trovato senza vita nella sua abitazione dalla cognata e per lui non c'è stato nulla da fare. Di Giovanni sarebbe deceduto per un infarto. La sua morte avviene dopo quella dei due figli Lorenzo e Marco e della moglie Francesca, deceduta a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

