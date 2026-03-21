È deceduto a Roma all’età di 86 anni Paolo Cirino Pomicino, ex ministro e figura di spicco della Democrazia Cristiana andreottiana. La sua morte ha segnato la fine di una lunga carriera politica, durante la quale ha ricoperto ruoli di rilievo nel governo italiano. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e ha suscitato reazioni tra gli esponenti politici e la stampa.

È morto all'età di 86 anni Paolo Cirino Pomicino. L'ex ministro e leader della Dc andreottiana, si è spento a Roma all'età di 86 anni, alle 16, nella clinica Quisisana. «Si, vi confermo questa dolorosa notizia, ho parlato poco fa con la signora Lucia e questa volta Paolo non c'è l'ha fatta» ha raccontato l'esponente democristiano Gianfranco Rotondi che ricorda commosso così Pomicino: «La sua battaglia contro i mali che lo hanno afflitto è stata un infinito inno alla vita, ci ha insegnato che la vita va amata vissuta e difesa. E' stato un grande leader». Pomicino, nato a Napoli il 3 settembre 1939, era quinto di sette figli di Salvatore Cirino e Clara, famiglia della media borghesia napoletana che abitava a Piazza Cavour. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Morto Paolo Cirino Pomicino: l'ex ministro napoletano aveva 86 anni

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Morto Paolo Cirino Pomicino: l'ex ministro napoletano aveva 86 anni

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