Moretti a Roma | il modello reggiano guida l’innovazione

A Roma, Fabio Moretti, imprenditore leader del Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Reggio Emilia, è stato scelto come nuovo membro della Giunta nazionale dello stesso gruppo. L’elezione si è svolta durante un incontro nella capitale, confermando il ruolo di riferimento del modello reggiano nel settore. L’evento ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti provenienti da tutto il paese.

Un riconoscimento che arriva da Roma ma ha radici profonde nel territorio reggiano. Fabio Moretti, imprenditore alla guida del Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Reggio Emilia, è stato eletto membro della Giunta nazionale dello stesso gruppo durante un incontro a Roma. L’incarico durerà tre anni e vedrà l’imprenditore lavorare al fianco del nuovo presidente Lorenzo Asciutti. Non si tratta solo di una promozione personale, ma di un segnale forte per l’economia locale. Moretti porta con sé l’esperienza concreta di Swifty Srl, la sua azienda di Reggiolo specializzata nello sviluppo di software gestionale. La scelta riflette la capacità del modello reggiano di generare sinergie reali per le imprese associate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Moretti a Roma: il modello reggiano guida l’innovazione Articoli correlati Integra Holding: il modello industriale tra territorio e innovazioneNEL CUORE dell’Umbria, dove tradizione e innovazione si incontrano, nasce Integra Holding S. Efficienza e innovazione: il modello di GovTech Tokyo per l’integrazione dell’IA generativaL’uso dell’intelligenza artificiale generativa sta diventando sempre più presente, anche a Tokyo. Una raccolta di contenuti su Moretti a Roma il modello reggiano... Temi più discussi: La Roma di Adriano Moretti; Jasmine Trinca: Il cinema può restituire voce alle donne cancellate; Dal basket con Doncic al set, Adriano Moretti si racconta: Senza lo sport non sarei lo stesso attore; Il reggiano Fabio Moretti eletto nella giunta nazionale del Gruppo giovani imprenditori di Confapi. Fabio Moretti nella Giunta nazionale del Gruppo Giovani Imprenditori ConfapiREGGIO EMILIA – Fabio Moretti, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Reggio Emilia, è stato eletto nella Giunta nazionale del Gruppo Giovani Imprenditori Confapi dal Consiglio direttiv ... reggionline.com La Roma di Adriano MorettiIntervista all'attore romano. I luoghi dell'infanzia, le scuole, il primo bacio e quella romanità che gli scorre nelle vene e si ritrova nella sua comicità ... romatoday.it Giulia Moretti è la nuova presidente e direttrice generale degli Scarti. - facebook.com facebook Ex palestra personale {Luigi Moretti, palestra del Duce al Foro italico con mosaici di Gino Severini, Roma 1936-37} Lavorando al mio prossimo libro sul progetto fotografico Roma interno Novecento ho ripreso le foto fatte nel lontano 2013 alla palestra del Duc x.com