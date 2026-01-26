Integra Holding | il modello industriale tra territorio e innovazione

Integra Holding S.r.l. si trova nel cuore dell’Umbria, un territorio che valorizza tradizione e innovazione. Questo modello industriale combina competenze, risorse e visioni strategiche per promuovere uno sviluppo sostenibile e integrato. La presenza di Integra Holding rappresenta un punto di riferimento per il territorio, favorendo un equilibrio tra crescita economica e rispetto dell’ambiente, in un’ottica di innovazione continua.

NEL CUORE dell'Umbria, dove tradizione e innovazione si incontrano, nasce Integra Holding S.r.l., un polo imprenditoriale evoluto che unisce esperienze, persone e visioni. Fondata sulla sinergia tra le eccellenze territoriali Sammi S.r.l. e CCM Engineering S.r.l., Integra è molto più di una holding: è un ecosistema che promuove crescita sostenibile, innovazione tecnologica e valorizzazione del talento umano. In un territorio dove ogni pietra racconta una storia e ogni collina custodisce un sapere, nelle sue due unità operative di Narni Scalo e Amelia, Integra impiega attualmente circa 80 collaboratori diretti, tutte provenienti dal comprensorio ternano.

