Integra Holding | il modello industriale tra territorio e innovazione

Da quotidiano.net 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Integra Holding S.r.l. si trova nel cuore dell’Umbria, un territorio che valorizza tradizione e innovazione. Questo modello industriale combina competenze, risorse e visioni strategiche per promuovere uno sviluppo sostenibile e integrato. La presenza di Integra Holding rappresenta un punto di riferimento per il territorio, favorendo un equilibrio tra crescita economica e rispetto dell’ambiente, in un’ottica di innovazione continua.

NEL CUORE dell’Umbria, dove tradizione e innovazione si incontrano, nasce Integra Holding S.r.l., un polo imprenditoriale evoluto che unisce esperienze, persone e visioni. Fondata sulla sinergia tra le eccellenze territoriali Sammi S.r.l. e CCM Engineering S.r.l., Integra è molto più di una holding: è un ecosistema che promuove crescita sostenibile, innovazione tecnologica e valorizzazione del talento umano. In un territorio dove ogni pietra racconta una storia e ogni collina custodisce un sapere, nelle sue due unità operative di Narni Scalo e Amelia, Integra impiega attualmente circa 80 collaboratori diretti, tutte provenienti dal comprensorio ternano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

integra holding il modello industriale tra territorio e innovazione

© Quotidiano.net - Integra Holding: il modello industriale tra territorio e innovazione

Leggi anche: Innovazione e risparmio energetico: Tecsaving tra i riferimenti d’eccellenza per il condizionamento industriale

Leggi anche: Innovazione e risparmio energetico: Tecsaving tra i riferimenti d’eccellenza per il condizionamento industriale

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Integra Holding: il modello industriale tra territorio e innovazione.

integra holding il modelloIntegra Holding: il modello industriale tra territorio e innovazioneNEL CUORE dell’Umbria, dove tradizione e innovazione si incontrano, nasce Integra Holding S.r.l., un polo imprenditoriale evoluto che unisce ... quotidiano.net

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.