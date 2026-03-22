Non sembra essercene per nessuno nel girone C della serie C con il Benevento di Floro Flores in striscia di vittorie consecutive e di scena sul campo del Monopoli. Il gabbiano è lontano dai picchi dello scorso anno ma rimane in piena zona playoff, pronto a recitare il ruolo dell’outsider nella postseason. Dopo un inizio a rilento il tecnico ha saputo riprendere in mano la squadra. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Monopoli-Benevento (lunedì 23 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Sanniti favoriti

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