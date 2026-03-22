Monopoli-Benevento lunedì 23 marzo 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Sanniti favoriti

Da infobetting.com 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Non sembra essercene per nessuno nel girone C della serie C con il Benevento di Floro Flores in striscia di vittorie consecutive e di scena sul campo del Monopoli.  Il gabbiano è lontano dai picchi dello scorso anno ma rimane in piena zona playoff, pronto a recitare il ruolo dell’outsider nella postseason. Dopo un inizio a rilento il tecnico ha saputo riprendere in mano la squadra. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

monopoli benevento luned236 23 marzo 2026 ore 20 30 formazioni quote pronostici sanniti favoriti
© Infobetting.com - Monopoli-Benevento (lunedì 23 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Sanniti favoriti

Articoli correlati

Monopoli-Benevento (lunedì 23 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiNon sembra essercene per nessuno nel girone C della serie C con il Benevento di Floro Flores in striscia di vittorie consecutive e di scena sul campo...

Cosenza-Monopoli (lunedì 05 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Lupi favoriti ma con qualche grana in difesaPosticipo del diciannovesimo turno di Serie C girone C e tocca al Cosenza di Buscè affrontare in casa il Monopoli.

Aggiornamenti e notizie su Monopoli Benevento lunedì 23 marzo 2026...

Discussioni sull' argomento SERIE C SKY WIFI, MONOPOLI-BENEVENTO: DIRIGE D’EUSANIO; Calcio. Monopoli-Benevento, al via la prevendita per il settore ospiti: divieto per i residenti nel Sannio; Dove vedere Monopoli-Benevento in tv e streaming: canale, orario, formazioni; 33° giornata di Serie C, Benevento a Monopoli per consolidare la vetta. Catania, lunedì esordio per Viali contro il Casarano.

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.