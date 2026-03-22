Monopoli-Benevento lunedì 23 marzo 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Lunedì 23 marzo 2026 alle 20:30 si sfidano Monopoli e Benevento nel match valido per il girone C di Serie C. Il Benevento, con Floro Flores in panchina, arriva da una serie di vittorie consecutive e si prepara a giocare in trasferta contro il Monopoli. Le formazioni, le quote e i pronostici sono stati già annunciati, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle probabili formazioni.

Non sembra essercene per nessuno nel girone C della serie C con il Benevento di Floro Flores in striscia di vittorie consecutive e di scena sul campo del Monopoli. Il gabbiano è lontano dai picchi dello scorso anno ma rimane in piena zona playoff, pronto a recitare il ruolo dell’outsider nella postseason. Dopo un inizio a rilento il tecnico ha saputo riprendere in mano la squadra. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Monopoli-Benevento (lunedì 23 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Catania-Casarano Calcio (lunedì 23 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiClamoroso al Cibali, per scomodare una locuzione d’altri tempi: il Catania secondo in classifica e ormai lontano dalla vetta si separa da Toscano e... Cosenza-Monopoli (lunedì 05 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiPosticipo del diciannovesimo turno di Serie C girone C e tocca al Cosenza di Buscè affrontare in casa il Monopoli. Aggiornamenti e notizie su Monopoli Benevento lunedì 23 marzo 2026... Temi più discussi: SERIE C SKY WIFI, MONOPOLI-BENEVENTO: DIRIGE D’EUSANIO; Calcio. Monopoli-Benevento, al via la prevendita per il settore ospiti: divieto per i residenti nel Sannio; 33° giornata di Serie C, Benevento a Monopoli per consolidare la vetta. Catania, lunedì esordio per Viali contro il Casarano; Serie C, le designazioni arbitrali della 33ª giornata: D’Eusanio per Monopoli-Benevento. Monopoli-Benevento diretta tv live: formazioni e streaming gratisLo streaming gratis della gara Monopoli-Benevento: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet ... msn.com Pronostico SS Monopoli vs Benevento – 23 Marzo 2026Il ritorno della Serie C propone un appuntamento di grande interesse: SS Monopoli - Benevento, in programma il 23 Marzo 2026 alle 20:30 presso lo Stadio Vito ... news-sports.it Monopoli, Casarano e Altamura sfidano le prime tre, Benevento, Catania e Salernitana #Benevento facebook NEXT MATCH! Lunedì 23 marzo 2026, ore 20,30 Monopoli - Benevento Vito Simone Veneziani, Monopoli Giornata 33, Serie C Sky Wifi #monopoli #monben #SerieCSkyWifi x.com