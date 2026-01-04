Cosenza-Monopoli lunedì 05 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici convocati Lupi favoriti ma con qualche grana in difesa

Il 5 gennaio 2026 alle ore 20:30 si disputa il match tra Cosenza e Monopoli, valido per il diciannovesimo turno di Serie C girone C. I Lupi, favoriti secondo le quote, affrontano un Monopoli determinato, nonostante alcune problematiche difensive. In questa occasione, verranno analizzate le formazioni, i convocati e i pronostici, offrendo un quadro chiaro e dettagliato della sfida.

Posticipo del diciannovesimo turno di Serie C girone C e tocca al Cosenza di Buscè affrontare in casa il Monopoli. I lupi di Buscè hanno smaltito in fretta la delusione per la retrocessione dello scorso anno, e sono al quarto posto in classifica con appena 3 sconfitte in tutto il girone d’andata. Il tecnico ex Rimini ha a disposizione una squadra a trazione anteriore, e soprattutto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

