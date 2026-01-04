Cosenza-Monopoli lunedì 05 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici convocati Lupi favoriti ma con qualche grana in difesa
Il 5 gennaio 2026 alle ore 20:30 si disputa il match tra Cosenza e Monopoli, valido per il diciannovesimo turno di Serie C girone C. I Lupi, favoriti secondo le quote, affrontano un Monopoli determinato, nonostante alcune problematiche difensive. In questa occasione, verranno analizzate le formazioni, i convocati e i pronostici, offrendo un quadro chiaro e dettagliato della sfida.
Posticipo del diciannovesimo turno di Serie C girone C e tocca al Cosenza di Buscè affrontare in casa il Monopoli. I lupi di Buscè hanno smaltito in fretta la delusione per la retrocessione dello scorso anno, e sono al quarto posto in classifica con appena 3 sconfitte in tutto il girone d’andata. Il tecnico ex Rimini ha a disposizione una squadra a trazione anteriore, e soprattutto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Per Cosenza-Monopoli curve ancora chiuse e tribune a partire da 16 euro - Nessuna riduzione a 10€ come in occasione dell'ultima partita interna contro la Cavese. corrieredellacalabria.it
Cosenza, Buscè: “I nuovi non sono al top. Contro il Monopoli con concentrazione” - Tramite i propri canali ufficiali il Cosenza ha riportato alcune dichiarazioni di mister Antonio Buscè in vista dell’impegno contro il Monopoli in campionato. tuttomercatoweb.com
Il Cosenza parte con un pari: a Monopoli finisce 2-2 - Florenzi porta avanti i lupi al 26' con un grande gol, e la squadra di Buscè continua ad attaccare sfiorando il raddoppio. rainews.it
Serie C, il Foggia blocca il Catania capolista La prima giornata di ritorno si chiude con tre "Monday Night" Si chiude con tre “Monday Night” la prima giornata di ritorno del Girone C della Serie C. Cosenza Monopoli, Benevento Crotone e Altamura Casertana p - facebook.com facebook
NEXT MATCH! Lunedì 5 gennaio 2026, ore 20,30 Cosenza - Monopoli San Vito Marulla, Cosenza Giornata 20, Serie C Sky Wifi #monopoli #cosmon #SerieCSkyWifi x.com
