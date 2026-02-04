Furlani sorprende a Indoor | 8,30 nel salto in lungo supera Tentoglou e si avvicina ai Mondiali

Questa notte a Rieti, Mattia Furlani ha sorpreso tutti nel salto in lungo. Con un salto di 8,30 metri, ha battuto Tentoglou e si avvicina ai Mondiali. L’atleta italiano ha sferrato una prestazione che rimarrà nella memoria, nonostante il vento freddo che ha rischiato di complicare la gara. Le luci del palazzetto si sono accese su un risultato che potrebbe segnare il suo futuro nel salto lungo internazionale.

Mattia Furlani ha scritto una pagina importante della storia del salto in lungo italiano, e forse mondiale, nella notte di Rieti, sotto le luci accecanti del palazzetto dello sport dove il vento del freddo si era addirittura impadronito delle corde del salto. Alle 20.47, con il quinto turno in corso, il 24enne atleta delle Fiamme Oro ha deciso il suo destino e quello del suo futuro: 8 metri e 30 centimetri, un salto che non solo ha messo al tappeto il campione olimpico Miltiadis Tentoglou, ma ha anche superato di due centimetri la sua stessa prestazione di Parigi, un’arma che si è rivelata letale anche in occasione del trionfo mondiale a Tokyo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

A Ostrava, durante il meeting Gold del World Indoor Tour, l’atletica italiana ottiene una vittoria importante.

L’Italia si distingue nel salto in lungo, con Furlani e Iapichino che dominano le classifiche mondiali stagionali.

