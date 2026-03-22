Mondiali atletica indoor 2026 oggi in tv domenica 22 marzo | orari streaming italiani in gara

Da oasport.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, domenica 22 marzo, si svolge a Torun, in Polonia, la terza e ultima giornata dei Mondiali di atletica indoor 2026, con le gare finali e l’assegnazione degli ultimi titoli. La manifestazione, che vede protagonisti atleti di diverse nazioni, viene trasmessa in diretta televisiva e online, con gli italiani in gara impegnati in diverse discipline. La giornata conclude la rassegna mondiale al coperto di quest’anno.

Oggi domenica 22 marzo va in scena la terza e ultima giornata dei Mondiali Indoor 2026 di atletica: a Torun (Polonia) si conclude la rassegna iridata al coperto, con l’assegnazione degli ultimi titoli. L’Italia vuole chiudere in bellezza l’evento più importante della stagione in sala e schiererà alcuni pezzi da novanta, tra i grandi favoriti della vigilia. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI INDOOR DI ATLETICA ALLE 10.05 E 17.40 Mattia Furlani se la dovrà vedere con il bulgaro Saraboyukov in un rovente duello per il titolo nel salto in lungo dopo essersi espresso in 8.39 a Metz, mentre Leonardo Fabbri sarà tra i grandi favoriti nel getto del peso, forte della miglior prestazione mondiale stagionale (20. 🔗 Leggi su Oasport.it

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