Mondiali atletica indoor 2026 oggi 22 marzo | orari tv streaming italiani in gara

Oggi, domenica 22 marzo, si disputa la terza e ultima giornata dei Mondiali di atletica indoor 2026 a Torun, in Polonia. La giornata prevede le gare finali e l’assegnazione degli ultimi titoli iridati nel corso della rassegna che si svolge al coperto. Le competizioni sono trasmesse in diretta televisiva e streaming, coinvolgendo gli atleti italiani impegnati nelle diverse discipline.

Oggi domenica 22 marzo va in scena la terza e ultima giornata dei Mondiali Indoor 2026 di atletica: a Torun (Polonia) si conclude la rassegna iridata al coperto, con l’assegnazione degli ultimi titoli. L’Italia vuole chiudere in bellezza l’evento più importante della stagione in sala e schiererà alcuni pezzi da novanta, tra i grandi favoriti della vigilia. Mattia Furlani se la dovrà vedere con il bulgaro Saraboyukov in un rovente duello per il titolo nel salto in lungo dopo essersi espresso in 8.39 a Metz, mentre Leonardo Fabbri sarà tra i grandi favoriti nel getto del peso, forte della miglior prestazione mondiale stagionale (20.50 metri). Larissa Iapichino ha tutte le carte in regola per puntare al successo nel salto in lungo dopo aver vinto il World Indoor Tour. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali atletica indoor 2026 oggi (22 marzo): orari, tv, streaming, italiani in gara Articoli correlati Mondiali atletica indoor 2026 oggi (20 marzo): orari, tv, streaming, italiani in garaOggi venerdì 20 marzo si aprono i Mondiali Indoor 2026 di atletica: sarà Torun (Polonia) a ospitare la rassegna iridata al coperto, che si... Mondiali atletica indoor 2026 oggi (21 marzo): orari, tv, streaming, italiani in garaOggi sabato 21 marzo va in scena la seconda giornata dei Mondiali Indoor 2026 di atletica: a Torun (Polonia) prosegue la rassegna iridata al coperto,... Aggiornamenti e notizie su Mondiali atletica Temi più discussi: Mondiali di atletica indoor 2026: i risultati e tutte le gare LIVE; Atletica, Mondiali indoor 2026: il programma di domenica 22 marzo; Mondiali indoor di atletica: il programma delle gare di domenica 22 marzo; Mondiali atletica indoor 2026 a Torun: Furlani, Diaz, Battocletti e gli azzurri da non perdere. LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: ITALIA IN TESTA AL MEDAGLIERE! Ori spaziali di Dosso e Battocletti!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI INDOOR DI ATLETICA 21.28. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! oasport.it Medagliere Mondiali indoor atletica 2026: Italia da sogno! È prima davanti agli USA!I Mondiali Indoor 2026 di atletica si disputano a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. La rassegna iridata al coperto rappresenta l'evento più ... oasport.it Atletica, l’azzurra Zaynab Dosso vince l’oro nei 60 metri ai Mondiali indoor in Polonia Approfondisci qui - facebook.com facebook Mondiali #Atletica indoor, Zaynab #Dosso oro nei 60m Trionfo nei 60 metri, ai Mondiali di atletica indoor di Torun, per Zaynab Dosso. La 26enne atleta delle Fiamme Azzurre vince la medaglia d’oro, superando Jacious Sears e la campionessa olimpica Juli x.com