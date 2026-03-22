Durante i Mondiali indoor di atletica del 2026, sono previsti eventi in diretta con le gare di Iapichino e Fabbri al mattino e quella di Furlani in serata. Le competizioni si svolgeranno in diverse sessioni, con aggiornamenti continui sulla posizione degli atleti e sui risultati parziali. La manifestazione si svolge in un’impianto specifico dedicato alle competizioni di livello mondiale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI INDOOR DI ATLETICA L’ITALIA PUÒ VINCERE IL MEDAGLIERE? GLI ASSI DELL’ULTIMA GIORNATA E LA SFIDA AGLI USA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor 2026 in programma a Torun in Polonia. Ultimi titoli in palio e verdetti definitivi: a Torun va in scena la giornata conclusiva dei Mondiali indoor 2026, epilogo di una rassegna che per tre giorni ha riportato il grande atletica al coperto nel cuore dell’Europa. Nell’impianto polacco, già teatro degli Europei 2021, si chiude un’edizione con 674 atleti di 118 nazioni, nella quale l’Italia ha già lasciato il segno grazie allo splendido oro di Andy Diaz nel triplo e si prepara a vivere un finale ricco di ambizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: subito Iapichino e Fabbri in mattinata, Furlani in serata

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