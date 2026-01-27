Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez acquistano la casa più costosa del Portogallo

Questa mega villa a Cascais, acquistata da Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, si distingue per i suoi 5.000 mq, due piscine, spa e cinema privato. Il valore di 25 milioni di euro testimonia l’esclusività e il lusso di questa residenza, che rappresenta una delle proprietà più costose del Portogallo. Un esempio di come il successo possa tradursi in spazi di grande imponenza e comfort.

Arisa a Sanremo 2026: «Niente favole, l’amore? Non so se sono innamorata» Carolyn Smith: «Il cancro è tornato per la terza volta. Sono viva grazie alla medicina e alla danza» Mega villa da 5.000 mq a Cascais: due piscine, spa, cinema privato e dettagli in oro per 25 milioni di euro Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno acquistato la casa privata più grande e costosa del Portogallo. La nuova residenza extralusso si trova a Cascais, nell’esclusivo complesso residenziale di Quinta da Marinha, a pochi minuti da Lisbona.Secondo quanto rivelato in esclusiva dalla rivista spagnola Semana, il valore dell’operazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

Approfondimenti su Cristiano Ronaldo

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Cristiano Ronaldo

Argomenti discussi: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez comprano la casa più costosa (e più grande) del Portogallo: 5.000 m2, due piscine e finiture in oro per 25 milioni di euro; Cristiano Ronaldo e Georgina non possono più vivere nella loro villa dei sogni; Cristiano Ronaldo mette in vendita la sua villa di Cascais da 35 milioni di euro per problemi di privacy; Cristiano Ronaldo mette in vendita la sua nuova villa in Portogallo per mancanza di privacy.

