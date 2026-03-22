Monaco | Alcaraz ha voluto far capire a Fonseca che c’è da lavorare Aspetto con ansia Berrettini-Vacherot

In una giornata dedicata al torneo di Miami, si sono svolti incontri di livello tra giocatori di spicco. Monaco ha commentato l’atteggiamento di Alcaraz, affermando che il tennista ha voluto dimostrare a Fonseca che c’è ancora molto lavoro da fare. La giornata è proseguita con l’attesa per il match tra Berrettini e Vacherot, inserito nel programma del Masters 1000 e WTA 1000.

Nuova puntata di TennisMania in una mattina dedicata allo speciale Miami, con il combined che fa da Masters 1000 e WTA 1000 allo stesso tempo. Sul canale YouTube di OA Sport l’appuntamento quotidiano è con Dario Puppo, Guido Monaco e Massimiliano Ambesi: si riportano qui le parole di Monaco, che fondamentalmente parla tantissimo non tanto dei big quanto della questione legata in particolare a Flavio Cobolli. In primis, però, Alcaraz-Fonseca: “ La differenza c’è stata: quando vai avanti di un break diventa ancora più difficile. Alcaraz, come sospettavo, è entrato in campo per definire il suo spazio e voleva fargli capire che c’è ancora da lavorare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Monaco: “Alcaraz ha voluto far capire a Fonseca che c’è da lavorare. Aspetto con ansia Berrettini-Vacherot” Articoli correlati Ambesi: “Alcaraz non ha voluto concedere nulla a Fonseca. Su Cobolli e Darderi serve equilibrio”Nuova puntata di TennisMania in una mattina dedicata allo speciale Miami, con il combined che fa da Masters 1000 e WTA 1000 allo stesso tempo. Monaco: “Fonseca ha tre vantaggi su Alcaraz. Musetti si porta dietro il problema al braccio da molto tempo, ma…”Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport), con la consueta schiettezza, ha analizzato i temi d’attualità del tennis internazionale nel corso... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Monaco Alcaraz ha voluto far capire a... Argomenti discussi: Sorteggio ATP Miami 2026: Sinner dalla parte di Mensik e Medvedev. Subito Alcaraz-Fonseca?. Berrettini-Vacherot oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streamingMatteo Berrettini non vuole fermarsi e si prepara ad affrontare Valentin Vacherot nella notte italiana tra domenica 22 e lunedì 23 marzo ai sedicesimi di ... oasport.it LIVE Berrettini-Vacherot, ATP Miami 2026 in DIRETTA: la sfida al monegasco vale gli ottavi!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di sedicesimi di finale (3° turno) ... oasport.it