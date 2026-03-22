Funerali Bossi a Pontida | Salvini contestato | Togli la camicia verde
Al suo arrivo a Pontida per i funerali di un esponente del movimento, Matteo Salvini è stato accolto da alcune contestazioni. Un gruppo di presenti ha chiesto che si tolga la camicia verde indossata. La protesta si è verificata durante i momenti di ingresso del leader leghista, senza ulteriori scontri o interventi. La manifestazione si è svolta in un clima di tensione limitata.
Il leader della Lega Matteo Salvini è stato brevemente contestato al suo arrivo a Pontida per i funerali del fondatore del partito Umberto Bossi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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