Funerali Bossi a Pontida | Salvini contestato | Togli la camicia verde

Al suo arrivo a Pontida per i funerali di un esponente del movimento, Matteo Salvini è stato accolto da alcune contestazioni. Un gruppo di presenti ha chiesto che si tolga la camicia verde indossata. La protesta si è verificata durante i momenti di ingresso del leader leghista, senza ulteriori scontri o interventi. La manifestazione si è svolta in un clima di tensione limitata.