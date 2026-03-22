Modelli cyborg del pancreas | una nuova frontiera per la produzione di insulina

I ricercatori hanno creato modelli cyborg del pancreas che controllano le isole pancreatiche, le “fabbriche di insulina”. Questa tecnologia combina elementi biologici ed elettronici per migliorare la produzione di insulina. L’innovazione rappresenta un passo avanti nella ricerca medica, offrendo nuove possibilità per la gestione del diabete. La sperimentazione si concentra su dispositivi che integrano componenti biologiche ed elettroniche.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’innovazione che unisce biologia ed elettronica. I ricercatori hanno sviluppato modelli cyborg del pancreas capaci di controllare le “fabbriche di insulina”, ovvero le isole pancreatiche. Questa tecnologia rappresenta un passo avanti significativo nello studio dei meccanismi che regolano la glicemia. Questi sistemi innovativi sono stati creati integrando minuscoli componenti elettronici con isole pancreatiche ottenute da cellule staminali, aprendo nuove possibilità per la ricerca e la terapia del diabete. Lo studio e gli obiettivi della ricerca. Il lavoro, pubblicato sulla rivista Science e condotto presso la Harvard University, punta a sviluppare nuove strategie per trattare il diabete e progettare isole pancreatiche funzionali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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