tumore al pancreas dalla spagna una nuova speranza per la cura grazie una tripletta di farmaci

Dalla Spagna arriva una speranza concreta per chi combatte contro il tumore al pancreas. Una nuova combinazione di tre farmaci mostra risultati promettenti e apre la strada a trattamenti più efficaci. In Italia, intanto, il numero di persone che sopravvivono dopo la diagnosi aumenta, un segnale positivo in un campo finora molto difficile.

Partiamo da una buona notizia. In Italia aumentano le persone vive dopo la diagnosi di tumore del pancreas, una delle neoplasie più difficili da trattare. Nel 2024 erano 23.600, rispetto a 21.200 nel 2021, con un incremento del 10% in 3 anni. Insomma, ci sono passi avanti importanti. Ma in ogni caso si tratta di una forma tumorale potenzialmente molto grave, specie se non si arriva prestissimo con la diagnosi. Soprattutto, non non si registra ancora una diminuzione dei casi, pari a 13.585 (6.873 sono uomini e 6.712 donne) nel nostro Paese nel 2024. E solo in un paziente su 5 la malattia è identificata quando è ancora localizzata ed è possibile procedere con l’asportazione chirurgica, con maggiori possibilità di sopravvivenza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

