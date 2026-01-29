Weerg lancia il Nylon PA11 Gen 2 | la nuova frontiera della produzione industriale con stampa 3D

Weerg presenta il Nylon PA11 Gen 2, il nuovo materiale per la stampa 3D industriale. L’azienda punta a migliorare qualità e precisione, spingendo avanti i limiti della produzione con tecnologie più affidabili.

Nel panorama in continua evoluzione della stampa 3D industriale, l’evoluzione dei materiali rappresenta un fattore chiave per aumentare qualità, precisione e affidabilità. Proprio in questo scenario, Weerg, realtà italiana leader nella produzione CNC e 3D on demand, arricchisce il proprio portafoglio con il nuovo Nylon PA11 Gen 2, sviluppato per la tecnologia HP Multi Jet Fusion (MJF). Si tratta di una nuova formulazione che rappresenta un progresso significativo rispetto alla versione precedente, che garantisce maggiore ripetibilità, uniformità dimensionale e affidabilità produttiva. Consente inoltre di ottenere componenti più coerenti da un lotto all’altro, con oscillazioni minime nelle proprietà meccaniche e dimensionali, a tutto vantaggio della stabilità e della qualità della produzione adattiva. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Approfondimenti su Weerg PA11

