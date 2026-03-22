Mobilità docenti 2026 27 | Precedenza per personale docente coniuge di militare

Per l’anno scolastico 202627, tra le priorità per i trasferimenti del personale docente, si segnala quella riservata ai coniugi di militari. Secondo quanto stabilito dall’articolo 13 del CCNI, questa categoria di insegnanti può beneficiare di una precedenza, a condizione che si trovino in specifiche situazioni previste dalle normative. La disposizione riguarda la possibilità di ottenere trasferimenti più agevoli per questi docenti.

Tra le precedenze previste per il trasferimento del personale docente, come indicato nell’art.13 del CCNI, una interessa il docente coniuge di militare, che per poterne usufruire deve, però, trovarsi in precise condizioni. L'articolo Mobilità docenti 202627: Precedenza per personale docente coniuge di militare. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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