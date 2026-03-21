Mobilità docenti 2026 27 | Precedenza per docenti che ricoprono cariche pubbliche

Per l'anno scolastico 202627, tra le priorità nei trasferimenti di docenti figura chiara quella riservata a coloro che ricoprono cariche pubbliche. Questi insegnanti, infatti, possono ottenere precedenza nei trasferimenti durante tutto il periodo in cui sono impegnati nel loro incarico pubblico. La normativa stabilisce questa priorità come parte delle regole per la mobilità degli insegnanti.

Tra le precedenze previste per il trasferimento, una riguarda i docenti che ricoprono cariche pubbliche, i quali possono usufruire di questo beneficio per il periodo in cui esercitano il loro mandato. L'articolo Mobilità docenti 202627: Precedenza per docenti che ricoprono cariche pubbliche. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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