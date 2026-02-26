Mobilità docenti 2026 27 | precedenza per docente trasferito d’ufficio negli ultimi 10 anni Come funziona?

Per l’anno scolastico 202627, la mobilità dei docenti prevede una priorità per chi è stato trasferito d’ufficio negli ultimi dieci anni. Se un docente soprannumerario non riceve una delle preferenze espresse nella domanda di mobilità e decide di rimanere nella stessa scuola, viene trasferito automaticamente in una sede non richiesta, dove ottiene la titolarità.

Il docente dichiarato soprannumerario che, nella domanda dii mobilità, non è stato possibile soddisfare in una delle preferenze espresse e ha condizionato la domanda per rimanere nella scuola, viene trasferito d’ufficio in una sede non richiesta dove acquisisce la titolarità. Il trasferimento d’ufficio dà il diritto al docente di poter rientrare con precedenza nella scuola di ex titolarità o nel comune di precedente titolarità, se presenta ogni anno domanda condizionata per il rientro. Questo diritto vale per 10 anni. L'articolo Mobilità docenti 202627: precedenza per docente trasferito d’ufficio negli ultimi 10 anni. Come funziona?.... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

