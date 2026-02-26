Sanremo 2026 Sal Da Vinci commosso | standing ovation con ‘Per sempre sì’

Al Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci è stato accolto con una standing ovation dopo aver interpretato 'Per sempre sì'. Il pubblico ha dimostrato grande entusiasmo, riconoscendo l'emozione trasmessa dall'artista durante la sua esibizione. La performance ha catturato l'attenzione degli spettatori e degli addetti ai lavori presenti in sala. È stata una delle serate più commentate della manifestazione.

(Adnkronos) – Standing ovation per Sal Da Vinci e la sua 'Per sempre sì', il brano con cui è in gara al Festival di Sanremo 2026. Il cantautore napoletano ha conquistato il pubblico del teatro Ariston, ancora prima della sua esibizione. Al momento dell'annuncio sul palco da parte dell'imitatore Ubaldo Pantani e la modella russa Irina Shayk, dalla platea è partito un coro sulle note di 'Rossetto e Caffè', la hit di Da Vinci che ha dominato le piattaforme digitali nel 2025. L'esibizione, con tanto di coreografia, ha conquistato il pubblico tanto da meritarsi una standing ovation. Ma non è finita qui. Prima dell'esibizione non è mancato un piccolo siparietto esilarante con Pantani, in veste di Lapo Elkann. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sanremo 2026, le pagelle delle prove generali: Sal Da Vinci The King (10), Eddie Brock alias Modà (5), Chiello è l’Alieno (5), Fedez/Masini mordono il podio (9), Paradiso (8) e Raf (7) i nostri panda. @IlContiAndrea x.com