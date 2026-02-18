Fabrizio De André è stato soprannominato Faber da Paolo Villaggio, che gli diede questo soprannome durante un incontro negli anni Settanta. La scelta deriva dal fatto che De André, noto per le sue canzoni e le sue storie, aveva una personalità vivace e un talento artistico che ricordavano il personaggio di Faber, interpretato dall’attore. Villaggio, colpito dalla sua creatività, iniziò a chiamarlo così tra amici, e il nome si diffuse nel mondo musicale. Oggi, molti associano il soprannome alla sua figura e alle sue opere.

Fabrizio De André, uno dei cantautori e poeti più influenti della musica italiana, è conosciuto anche con il soprannome di Faber. Questo appellativo, ormai entrato nell’immaginario collettivo, ha un’origine precisa legata sia alla sua personalità che all’amicizia con Paolo Villaggio. È proprio lui, infatti, che lo chiama per la prima volta così. I due, genovesi purosangue, si conoscono a Cortina, nel 1948, in vacanza, e stringono subito un rapporto di amicizia destinato a durare negli anni. Insieme scrissero anche Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers. De André aveva appena otto anni, Villaggio sedici. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Perché Fabrizio De André era soprannominato Faber? Tutto merito di Paolo Villaggio

«Parole di Faber – Il Grande Tributo a Fabrizio De André»Questa sera ad Arezzo va in scena “Parole di Faber – Il Grande Tributo a Fabrizio De André”.

«Parole di Faber – Il Grande Tributo a Fabrizio De André» al TendaIl 17 dicembre 2025, il Tenda di Arezzo ospiterà «Parole di Faber – Il Grande Tributo a Fabrizio De André», un evento dedicato alla celebrazione della figura e della musica del celebre cantautore italiano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.