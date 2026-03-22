Minacce di morte a Fontana solidarietà bipartisan

Una serie di minacce di morte sono state rivolte a un esponente politico, con commenti che includono anche insulti. La vicenda ha suscitato reazioni di solidarietà da parte di rappresentanti di diversi schieramenti politici. La situazione è stata commentata pubblicamente, sottolineando come le minacce di questa natura non possano essere ignorate o sottovalutate.

"Se gli insulti e le minacce, ahimè, sono all’ordine del giorno, sentirsi augurare la morte non può passare sotto silenzio". Lo spiega il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, spiegando di aver ricevuto messaggi "gravi e inaccettabili" relativi ad un suo post social con l’appello per il voto al referendum. Ora il governatore ha attivato "le procedure per informare le autorità competenti" come sottolinea in una nota. "Una cosa è la critica - prosegue - finanche l’insulto, ma quando, come in questo caso, la misura è colma è doveroso intervenire". "Quando l’avversario politico non viene visto come qualcuno con idee diverse, ma come un nemico da abbattere e contestare a prescindere - conclude - questo è il risultato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Solidarietà al presidente Attilio Fontana per le vergognose minacce di morte. Chi minaccia un leghista minaccia tutti noi. Odio e intimidazioni non fermeranno mai le nostre idee. Avanti, senza paura. x.com