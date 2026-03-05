Minacce al sindaco di Statte solidarietà dal M5S e condanna bipartisan

A Statte si sono diffuse scritte minacciose rivolte al sindaco, che è anche ispettore della Polizia di Stato. Il Movimento 5 Stelle ha espresso solidarietà, mentre diverse forze politiche hanno condannato l’accaduto. La situazione ha generato un clima di tensione nel paese, con residenti e rappresentanti istituzionali preoccupati per quanto accaduto. Nessuna altra informazione è stata comunicata al momento.

Tarantini Time Quotidiano Clima di tensione a Statte dopo le scritte minacciose comparse nei confronti del sindaco Fabio Spada che è anche un ispettore della Polizia di Stato. Messaggi intimidatori sono stati rinvenuti sui muri di alcuni edifici e in un'area del quartiere San Girolamo, conosciuto come ex 167. Il senatore Mario Turco, la consigliera regionale Annagrazia Angolano, il consigliere comunale Gregorio Stano e il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Taranto hanno espresso la loro vicinanza al primo cittadino. Nel messaggio di solidarietà si sottolinea l'auspicio che i responsabili delle intimidazioni vengano individuati al più presto e assicurati alla giustizia, ribadendo come la democrazia e il rispetto delle istituzioni debbano prevalere su qualsiasi forma di minaccia o violenza.