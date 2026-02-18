Francia | Fontana ' solidarietà a Bonelli per minacce ricevute'

Il motivo delle minacce rivolte ad Angelo Bonelli è legato alle sue recenti posizioni politiche sulla questione ambientale. Fontana ha espresso vicinanza al leader ecologista, che ha denunciato di aver ricevuto messaggi intimidatori via email e sui social, con contenuti offensivi e minacciosi. Bonelli ha deciso di rafforzare le misure di sicurezza dopo aver segnalato l’accaduto alle autorità. La vicenda ha suscitato attenzione anche tra altri rappresentanti politici, preoccupati per il clima di intimidazione crescente. La vicenda resta sotto osservazione delle forze dell’ordine.

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Esprimo la mia solidarietà ad Angelo Bonelli e alla sua famiglia per le gravi minacce ricevute. Di fronte a episodi di questo genere è necessario ribadire con forza il più fermo no alla violenza". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.