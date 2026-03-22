Roma, 22 marzo 2026 - Chissà se terrà fede a ciò che avrebbe confidato al secondo classificato Tom Pidcock, ossia di non ripresentarsi al via l'anno prossimo dopo averla finalmente vinta: fatto sta che Tadej Pogacar ha messo le mani sulla Milano-Sanremo 2026 e lo ha fatto al sesto tentativo, quello forse più complicato per come si erano messe le cose con la caduta ai piedi della Cipressa, per la cui scalata, così come per quella successiva sul Poggio, è stato aggiornato il libro dei record. Non proprio una novità quando di mezzo c'è il fuoriclasse sloveno. I record di Pogacar su Cipressa e Poggio. A 32 km dal traguardo, in quel groviglio di bici e corpi, sembrava essersi scritto un altro copione per diversi tra gli uomini più attesi, tra i quali anche Wout Van Aert, che riuscirà invece ad arrivare terzo con un recupero prodigioso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milano-Sanremo 2026, per Pogacar non solo la vittoria: nuovi record su Cipressa e Poggio

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