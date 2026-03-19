La Milano-Sanremo del 2026 si prepara a sfidare i ciclisti lungo un percorso che include i tratti dei Capi e del Poggio, con attenzione anche alla salita della Cipressa. La gara, nota per le sue lunghe distanze, vedrà i corridori affrontare questi punti chiave, che potrebbero determinare l’esito finale. La corsa resta una delle più longeve e seguite nel calendario del ciclismo su strada.

La celebre corsa in linea giunta all’edizione numero centodiciassette, prende il via sabato 21 marzo da Pavia con partenza prevista alle 10:10 e si conclude nella tradizionale cornice di via Roma dopo 298 km. Il tracciato, nel solco di una tradizione ormai consolidata, non presenta novità significative rispetto alla scorsa edizione. La Classicissima conferma nuovamente la partenza da Pavia e, tranne una piccola deviazione nella prima parte che aggiunge nove chilometri, ripropone il percorso che un anno fa ha visto trionfare Mathieu Van Der Poel. Non mancheranno i tradizionali Passo del Turchino, Capo Mele, Capo Cervo, Capo Berta e, soprattutto, Cipressa e Poggio, punti probabilmente decisivi per stabilire chi avrà la meglio sul traguardo di Via Roma a Sanremo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Milano-Sanremo 2026: il percorso ai raggi X. Dai Capi al Poggio, ma sarà decisiva la Cipressa?

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