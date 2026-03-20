Pogacar per vincere la Milano-Sanremo ha solo una possibilità | battere il vento e domare la Cipressa

Alla vigilia della Milano-Sanremo 2026, l’attenzione è tutta rivolta alla sfida tra Mathie Van der Poel e Tadej Pogacar, considerati i principali favoriti della corsa. Pogacar si prepara a affrontare la gara con l’obiettivo di vincere, consapevole che dovrà affrontare il vento e superare la salita della Cipressa. La competizione si svolgerà domani, con i ciclisti pronti a sfidarsi lungo le strade italiane.

Alla vigilia della Milano-Sanremo edizione 2026 tutta la concentrazione è rivolta alla sfida annunciata tra Mathie Van der Poel e Tadej Pogacar, i due favoriti indiscussi. Ma se l'olandese è forte già di due successi e ha già dimostrato di poter vincere in ogni condizione, lo sloveno ha un'unica chiave tattica: fare la differenza sulla Cipressa a 20km dall'arrivo. Dove, però, dovrà vedersela anche con i venti contrari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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