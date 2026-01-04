Accoltellata al collo dal marito al culmine di una lite | è grave L' aggressione iniziata in casa e proseguita in strada

Una donna di 45 anni è stata ferita gravemente al collo dal marito durante un conflitto domestico a Capriolo, Brescia. L'aggressione, iniziata in casa e proseguita in strada, ha richiesto interventi di emergenza. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell'accaduto, mentre la donna è attualmente in condizioni serie.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.