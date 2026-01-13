Donna di 31 anni ferita a coltellate | arrestato il marito Lei è in prognosi riservata

Una donna di 31 anni è stata ferita a coltellate dal marito di 43 anni nella loro abitazione a Muggiò, Monza. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dell'uomo. La donna è attualmente in prognosi riservata. Le autorità stanno indagando sull'accaduto per chiarire i motivi dell'aggressione.

Una donna di 31 anni è stata ferita gravemente a coltellate dal marito di 43 anni in casa sua a Muggiò (Monza), intorno alle 18. Soccorsa, è ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale San Gerardo di Monza. L’uomo è stato subito fermato dai carabinieri e portato in caserma, dove intorno alle 21, è stato posto in arresto. Da una prima ricostruzione, infatti, è emerso che sarebbe stato proprio lui a ferire la donna. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Donna di 31 anni ferita a coltellate: arrestato il marito. Lei è in prognosi riservata Leggi anche: Donna di 31 anni ferita a coltellate da un uomo, in prognosi riservata al San Gerardo di Monza Leggi anche: Donna di 31 anni è stata ferita a coltellate da un uomo, in prognosi riservata al San Gerardo di Monza Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Strage di Crans-Montana, l'ambasciatore: Le sei vittime identificate saranno portate in Italia; Si scontra frontalmente con un suv e muore intrappolato nella Panda accartocciata; Incidente frontale lungo la Direttissima: una donna all’ospedale; Scontro frontale a Volpiano: perde la vita un uomo di 31 anni, altre due persone ferite. Donna di 31 anni ferita a coltellate da un uomo, in prognosi riservata al San Gerardo di Monza - Una donna di 31 anni è stata ferita gravemente a coltellate da un uomo di 43 anni, con cui ha avuto una relazione, in casa sua a Muggió (Monza), intorno ... ilfattoquotidiano.it

Aggressione a Monza: la tragica storia di una donna ferita dal suo ex compagno - La violenza domestica continua a essere un problema allarmante: una donna di 31 anni è stata vittima di un'aggressione a Monza da parte del suo ex compagno. notizie.it

Muggiò, donna di 31 anni accoltellata in casa dall’uomo con cui aveva avuto una relazione - Soccorsa, è Ricoverata in prognosi riservata, all’ospedale San Gerardo di Monza. msn.com

Una donna di 31 anni è stata ferita gravemente a coltellate da un uomo di 43 anni, con cui ha avuto una relazione, in casa sua a Muggió (Monza), intorno alle 18. Soccorsa, è ora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Gerardo di Monza. L'uomo si x.com

Dieci anni fa l'omicidio: la donna fu sedotta e uccisa dal suo ex allievo di 30 anni più giovane - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.