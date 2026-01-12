san siro ancora sold out quattromila tifosi partenopei sugli spalti divieto solo per i residenti in campania

San Siro si conferma teatro di grande affluenza, con circa quattromila tifosi napoletani presenti, mentre il divieto di accesso riguarda esclusivamente i residenti in Campania. La serata inizia alle 19.30, con l’arrivo dei supporter partenopei dalla metropolitana lilla. Le cancellate gialle segnano l’entrata, interrompendo momentaneamente il flusso di persone che si avvicina alla storica arena milanese.

MILANO La notte di San Siro inizia poco prima delle 19.30. Arrivando dalla fermata della metro lilla, lasciati gli ingressi della Sud alle spalle, le cancellate gialle fermano per un attimo la normale, e festosa, circolazione intorno alla cattedrale del calcio. I tifosi del Napoli fanno il loro ingresso, il protocollo di sicurezza non prevede mai contatti quando gli ospiti devono prendere posto. I numeri, lo si comprende subito, sono importanti. Saranno alla fine 2.748 i sostenitori in azzurro nel settore ospiti. E non è banale, anzi, viste le restrizioni per i residenti in Campania stabiliti nei giorni che hanno portato al grande match. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

