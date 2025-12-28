Milan-Verona Tresoldi vola a Milano | presente sugli spalti di San Siro
In occasione di Milan-Verona, San Siro ha accolto un pubblico numeroso e appassionato. Tra gli spettatori presenti c’era anche Nicolò Tresoldi, calciatore del Club Brugge e tifoso del Milan. La sua presenza sugli spalti testimonia l’interesse del calciatore per questa partita e il suo legame con la squadra. Un momento di confronto tra campioni e tifosi, che sottolinea l’atmosfera speciale di questa giornata nel celebre stadio milanese.
Un San Siro gremito di stelle del mondo del calcio quest'oggi in occasione di Milan-Verona. Tra le tribune era presente anche Nicolò Tresoldi, calciatore del Cup Brugge e noto tifoso milanista: la foto con Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Inter Milan, Gattuso e Buffon attesi sugli spalti: parata di stelle a San Siro! Giochi di luce per uno show internazionale
Leggi anche: Milan-Verona, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News
Il Milan vola in testa: Nkunku decisivo, Verona spazzato via con tre gol - Il primo tempo è decisamente avaro di emozioni, con la prima occasione che arriva soltanto al 20' con un ti ... corrieredellosport.it
Il Milan cala il tris al Verona e vola in testa alla classifica - Segna prima Pulisic poi Nkunku realizza una doppietta (uno su rigore) ... msn.com
Nicolò Tresoldi a San Siro per Milan-Verona: foto con Leao - C'è Niclas Fullkrug, che dal 2 gennaio sarà ufficialmente un giocatore rossonero dopo aver già svolto le visite mediche propedeutiche a completare il suo arrivo dal West Ham in prestito con diritto di ... msn.com
Nicolò #Tresoldi, attaccante italo-tedesco del #Bruges e della Germania Under 21, si conferma grande tifoso milanista: era a San Siro per #Milan-Verona. Foto con #Leao obbligatoria. Tresoldi in stagione ha segnato 5 gol in campionato e 2 in Champions, a M x.com
Calcio, Milan-Verona 3-0, rete di Pulisic e doppietta di Nkunku - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.