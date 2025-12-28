Milan-Verona Tresoldi vola a Milano | presente sugli spalti di San Siro

In occasione di Milan-Verona, San Siro ha accolto un pubblico numeroso e appassionato. Tra gli spettatori presenti c’era anche Nicolò Tresoldi, calciatore del Club Brugge e tifoso del Milan. La sua presenza sugli spalti testimonia l’interesse del calciatore per questa partita e il suo legame con la squadra. Un momento di confronto tra campioni e tifosi, che sottolinea l’atmosfera speciale di questa giornata nel celebre stadio milanese.

Un San Siro gremito di stelle del mondo del calcio quest'oggi in occasione di Milan-Verona. Tra le tribune era presente anche Nicolò Tresoldi, calciatore del Cup Brugge e noto tifoso milanista: la foto con Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

