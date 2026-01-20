Ecco le ultime aggiornamenti su Roma-Milan, con focus su Pavlovic, Saelemaekers e altre situazioni. Allegri si trova a dover valutare alcune scelte, tra cui il possibile impiego di Alexis Saelemaekers, che ha lasciato il campo malconcio nell'ultima partita contro il Lecce. La sfida si giocherà domenica sera all'Olimpico, con il tecnico rossonero che sta definendo la formazione migliore in vista dell'incontro.

Domenica 25 gennaio, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico' Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 e, come riferito dai quotidiani sportivi oggi in edicola, per la sfida è a rischio Alexis Saelemaekers. Il centrocampista belga, infatti, è uscito all'80' di Milan-Lecce per un problema fisico: ieri si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore sinistro. Le condizioni del numero 56 rossonero saranno valutate giorno dopo giorno ma il confronto con il suo recente passato (Saelemaekers ha militato in prestito nella Roma nella stagione 2024-2025) potrebbe saltare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Roma-Milan, le ultime su Pavlovic, Saelemaekers e non solo. Allegri ha un dubbio

Formazioni ufficiali Cagliari-Milan: Allegri in emergenza totale. Le ultime su Pavlovic e Pulisic

Inter-Milan, le ultime dai campi: Chivu, dubbio Zielinski-Sucic. Allegri punta su Bartesaghi

